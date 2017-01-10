شاهد: لقطات مروعة لتمساح "حي" مقطوع الرأس

أظهر مقطع مصور لقطات مقززة ومروعة لتمساح ما زال على قيد الحياة بعد فصل رأسه عن جسده، بحسب صحيفتي ميرور وديلي ميل البريطانيتين.

وأظهر الفيديو رأس تمساح مقطوعة بينما بقيت تصطك أسنانه ويحرك فكيه في أحد الأحواض بمزرعة تماسيح في تايلاند، كما ظل بقية جسد التمساح حياً لفترة وبدا يتلوى داخل دلو به مياه.

وكان أحد العاملين في المزرعة اصطاد التمساح الذي يبلغ طوله 6 أقدام (1.8 متراً) وقام بفصل رأسه عن جسده بوحشية ووقف يضحك على مشهد رأس التمساح المقطوعة وهو يحرك فكيه.

وأحال الشرطي وضابط الرفق بالحيوان واربون كمتر، أمر اللقطات الصادمة للتحقيق، لافتاً إلى أنه لا يعرف ماذا سيفعل بشأنها خاصة أنه لا يعلم أين تم تصوير الفيديو.

وقال كمتر "إنها لقطات قاسية جدا لتمساح يواجه هذا النوع من الموت.. إذا كانوا قد يتعرضون للقتل من أجل اللحوم أو الجلد، فكان ينبغي أن يتم ذلك دون ألم".