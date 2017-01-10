شاهد: قرش قاتل يهاجم غواصاً بشكل مفاجئ

تعرض الغواص كيري دانيال (35 عامًا) لهجوم مفاجئ من سمكة قرش الثور المفترسة بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، في شمال كوينزلاند بأستراليا.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، كان دانيال يصطاد الأسماك ببندقية الرمح قبالة ساحل كوينزلاند عندما نصب الحيوان المائي القاتل كميناً للغواص محاولاً افتراسه، ما أصاب الشاب بحالة من الرعب والفزع.

وقال دانيال إنه لا يعرف سر هذا السلوك العدواني المفاجئ وغير المبرر، وقال إن بندقية الرمح أنقذته حيث وضعها مباشرة في فم القرش وبعد لحظات فر هارباً وسقطت البندقية من يد الغواص.

وأسماك قرش الثور هي واحدة من أكثر الأنواع خطورة وعدوانية من أسماك القرش، واعتبرت على نطاق واسع في المرتبة الثانية بعد أسماك قرش النمر والقرش الأبيض الكبيرة.