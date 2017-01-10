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شاهد: طفل يزيف عملية اختطافه لجذب اهتمام والده

10/1/2017

لجأ طفل صيني صغير إلى خدعة عجيبة في محاولة يائسة لقضاء مزيد من الوقت مع والده، فلجأ لحيلة مزيفة مدعياً اختطافه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وكان والد الطفل شياو تشنغ (13 عاماً) يسافر بشكل دائم بعيداً من أجل العمل تاركاً الصبي مع جده وجدته في منزلهما في قرية شيلين بالصين، ولا يحظى الابن بلقاء أبيه إلا بضعة أيام في السنة.

وحين اقترب موعد سفر الأب كعادته من أجل العمل، قرر الصبي وضع خطة لإجباره على البقاء، فكان حادث الاختطاف المزيف، حيث اختبأ وراء منزل قديم في قريته، وأوثق يديه ورجليه وأرسل رسائل إلى هاتف والده مدعياً اختطافه وأنه لا يستطيع الهرب طالباً منه المساعدة.

وحاول الأب –الذي أصيب بحالة من الهلع- الاستفسار عن معلومات عن خاطفيه ومكانه "من أين تتحدث؟ وكم من المال يريدون؟" مؤكداً له أنه سيعطيهم كل ما يريدون قبل أن يتصل بالشرطة التي بدأت البحث عن الصبي فوراً؛ لكنها تشككت عندما وجدوا الطفل يجلس بمفرده ويلعب على هاتفه المحمول.

ونقل الطفل إلى مركز الشرطة، وعند استجوابه اعترف بأنه خطف نفسه وقيد نفسه باستخدام أسنانه في محاولة لإجبار والده على البقاء، وجمع شمل الأب بابنه في مركز الشرطة، ووعده بإيجاد سبل لقضاء مزيد من الوقت معه والبحث عن عمل قريب من المنزل.

 

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