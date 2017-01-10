شاهد: سجين متهم بقتل 77 شخصا يفاجئ المحكمة بتحية غريبة

قام " أندريس بريفيك" المتهم بتنفيذ هجومين في النرويج عام 2011 بأداء التحية النازية في قاعة المحكمة أثناء نظر إحدى جلسات نظر استئناف الحكومة النرويجية على قرار سابق من المحكمة اعتبرت فيه أن ظروف احتجازه تتعارض مع حقوق الإنسان.

ووقف "بريفيك" لفترة وجيزة قبل أن يلقي التحية النازية دون أن يتحدث.

وأقام "بريفيك" دعوى قضائية ضد الحكومة في العام الماضي متهما الحكومة باحتجازه في زنزانة انفرادية وتكبيل يديه خلال حبسه.

وقالت المحكمة في حكمها الأول إن منع المعاملة المهينة يمثل قيمة أساسية في المجتمع الديمقراطي. وأن هذا الأمر ينطبق أيضا على التعامل مع "الإرهابيين والقتلة". وألزمت الحكومة بتحمل أتعاب المحاماة الخاصة بالمتهم. ومع ذلك رفضت المحكمة مطالبة المتهم باحترام خصوصيته وعدم مراقبة اتصالاته.

وأدين بريفيك القتل الجماعي والإرهاب في عام 2012 وحكم عليه بالسجن لمدة 21 عاما يمكن أن تمتد لفترة طويلة إذا اعتبر أنه يشكل خطرا على المجتمع.

وقتل 77 شخصا في تفجير وقع أمام مقر للحكومة في العاصمة أوسلو، بالإضافة إلى هجوم على مخيم صيفي لشباب حزب العمال النرويجي الحاكم، وأدين "بريفيك" بتهمة التخطيط للهجوم وتنفيذه.