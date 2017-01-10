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شاهد: إعصار يُدمر شجرة عمرها أكثر من ألفي عام بكاليفورنيا

10/1/2017

حالة من الحزن انتابت العديد من الأمريكيين بعد سقوط شجرة "بايونير كابن تري" الشهيرة في إعصار شديد ضرب ولاية كاليفورنيا.

وشكلت شجرة السيكويا العملاقة الواقعة في متنزه "كالافيراس بيغ تريز ستايت بارك" نقطة جذب سياحي بعدما حفر جذعها لإقامة نفق يمكن لسيارة صغيرة أن تمر عبره وتعود إلى أكثر من ألف سنة.

وقال جيم آلداي وهو متطوع في هذا المتنزه الواقع جنوب شرقي ساكرامنتو في رسالة عبر فيسبوك مرفقة بصور للشجرة على الأرض "لقد فقدنا اليوم صديقاً عزيزا، الشجرة التي يمكن عبورها بالسيارة هوت بعدما استسلمت لقوة الطبيعة".

وكان جذع هذه الشجرة حفر في العام 1880 وراح يجذب السياح بشكل كبير. وأوضحت جوان زوجة آلداي لصحيفة "سان فرانسيسكو غيت" أن الشجرة كانت ضعيفة وتميل إلى أحد جانبيها منذ سنوات.

وضربت عاصفة نادرة الحدوث كاليفورنيا وولاية نيفادا المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع ما أدى إلى فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي وانزلاقات تربة في بعض المناطق. وأدى سوء الأحوال الجوية إلى إغلاق متنزه يوسيميتي الوطني. ويتوقع هبوب عاصفة جديدة الثلاثاء والأربعاء في كاليفورنيا.

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