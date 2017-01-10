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دراسة: التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار سنويا

10/1/2017

دراسة: التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار سنويا

أفادت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني الأمريكي للسرطان ونشرت اليوم الثلاثاء بأن التدخين يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنويا، وأن عدد من تودي هذه العادة السيئة بحياتهم سيرتفع بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

وتفوق تكلفة التدخين بكثير الإيرادات العالمية للضرائب على التبغ والتي قدرتها منظمة الصحة العالمية بنحو 269 مليار دولار في عامي 2013 و2014.

وقالت الدراسة "من المتوقع أن يزيد عدد الوفيات المرتبطة بالتدخين من نحو ستة ملايين حالة وفاة سنويا إلى نحو ثمانية ملايين وفاة سنويا بحلول عام 2030 وسيكون أكثر من 80 % من هذه الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل."

ويقول خبراء صحة إن التدخين هو أكبر سبب للوفاة يمكن الوقاية منه على مستوى العالم.

وأضافت الدراسة التي راجعها أكثر من 70 خبيرا في العلم أن التدخين "مسؤول على الأرجح عما … يزيد على تريليون دولار من تكاليف الرعاية الصحية والإنتاجية المهدرة سنويا."

وقال التقرير الذي جاء في 688 صفحة أن من المتوقع أن تستمر التكاليف الاقتصادية في الزيادة، وأنه على الرغم من أن الحكومات لديها أدوات لتقليص استخدام التبغ والوفيات المرتبطة به فإن معظمها تقاعس إلى حد بعيد عن استخدام تلك الأدوات بكفاءة.

وأضاف التقرير "مخاوف الحكومات من أن يكون للرقابة على صناعة التبغ تأثير معاكس على الاقتصاد لا تبرره الأدلة. العلم واضح. حان وقت التحرك."

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