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حُكم أوربي بإلزام زوجين بدروس السباحة المختلطة لابنتيهما

10/1/2017

صورة أرشيفية

قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بضرورة تراجع زوجين مسلمين عن منع ابنتيهما من المشاركة في دروس سباحة مختلطة لأسباب دينية في سويسرا وأنهما ليس لهما الحق في  ذلك المنع.

وهذا الحكم هو الأول فيما يتعلق بمسألة المعتقدات الدينية عندما تصطدم بقواعد مدرسية حيث الرياضة -التي تتضمن في هذه الحالة كشفا لبعض أجزاء الجسم وتغيير الملابس- هي جزء من الأنشطة الإلزامية.

وقالت المحكمة إن الأنشطة المدرسية بما في ذلك الرياضة تفوقت على المعتقدات الدينية ولاسيما بعد أن سعت المدرسة لتهدئة مخاوف الزوجين بالموافقة على أن ترتدي الفتاتان البوركيني وهو زي سباحة يغطي الجسد بأكمله.

ورُفعت القضية إلى محكمة الحقوق ومقرها مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا عندما رفض الزوجان وهما تركيان قرارا سويسريا بفرض غرامة عليهما قدرها 1400 فرنك سويسري (1380 دولارا) لأنهما لم يحترما قواعد المدرسة.

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