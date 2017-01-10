جورج كلوني يهاجم ترمب .. فماذا قال؟

دعم الممثل الأمريكي جورج كلوني زميلته ميريل ستريب في نقدها للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب.

وقال كلوني "أليس المفترض بك أن تدير البلاد؟ لم أصوت له ولا أدعمه ولا أظنه يملك الخيار الصحيح. في هذه اللحظة من حياتنا علينا أن نأمل ألا يدمر كل شيء. الحقيقة هي أن عليك أن تأمل أن يؤدي عمله بشكل مقبول، لأن الولايات المتحدة إن فشلت فستحدث أشياء رهيبة، لذا علينا أن نأمل أن يبلي بلاء حسناً".

وتابع كلوني في كلمته خلال حفل أقيم بمناسبة الفيلم الوثائقي الجديد The White Helmets (الخوذات البيض) :" لكنني لا أرى أي علامة على ذلك"، ما يعني أن ترمب سيدير البلاد بشكل غير مقبول.

وكان ترمب ردّ مساء أمس الاثنين على ستريب بتدوينة على تويتر: " تُمنَح حجماً أكثر مما تستحقه".

وكانت ستريب انتقدت ترمب في خطاب فوزها بجائزة "غولدن غلوب" خلال حفل توزيع الجوائز الأحد.

وخلال الحفل شجبت ستريب (56 عاماً) سخرية ترامب من إعاقة مراسل صحفي، وتقليده إياه خلال إحدى فعاليات حملته الانتخابية، واتهمته بنشر العنف والبغضاء، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.