تقرير: 22 ألف لاجئ فروا من ميانمار إلى بنغلاديش في أسبوع

الأمن يحتجز لاجئون الروهينغيا حاولوا الفرار من ميانمار

قالت الأمم المتحدة إن 22 ألف شخص على الأقل من أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار فروا من ولاية راخين التي يطحنها الصراع للبحث عن اللجوء في بنغلاديش.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره الأسبوعي بأن أحدث دفعة من اللاجئين تصل إلى بنغلاديش قد رفعت إجمالي عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الدولة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 65 ألف شخص.

وذكر التقرير أنه حتى 5 يناير/كانون ثاني، تم تسجيل نحو 65 ألف لاجئ كمقيمين في المخيمات المسجلة والمستوطنات المؤقتة والمجتمعات المضيفة في بلدة كوكس بازار في بنغلاديش.

ويأتي التقرير بينما يتواجد مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يانغي لي، في ميانمار في زيارة بحثية تستمر 12 يوما.

واتهمت منظمات حقوقية جيش ميانمار بارتكاب جرائم قتل جماعي ونهب واغتصاب بحق الروهينغيا، حيث بدأ الجيش البورمي عملية عقب تعرض مراكز للشرطة لهجوم في أكتوبر/ تشرين أول أسفر عن مقتل 9 من رجال الشرطة.

يشار إلى أن راخين هي واحدة من أفقر الولايات في ميانمار، وتعاني من العنف على أساس ديني بين البوذيين والمسلمين منذ عام 2012، والذي خلف مئات القتلى وتسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص.

وتواجه مستشارة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، أون سان سو تشي، ضغوطا دولية متزايدة لحل الأزمة الإنسانية في بلادها.