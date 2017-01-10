"الفيفا" يوافق على زيادة الفرق في كأس العالم إلى 48 منتخبا

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم إلى 48 منتخبا بدءا من بطولة 2026.

وقال الفيفا إن نهائيات كأس العالم ستتكون من 16 مجموعة تضم كل واحدة ثلاثة فرق.

وجاءت موافقة المجلس التنفيذي للفيفا بالإجماع على مقترح رئيسه جياني إنفانتيني بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم.

وحاليا، تقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا.

وانتخب إنفانتيني في فبراير/ شباط الماضي رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم خلفا لجوزيف بلاتر، وكان زيادة عدد الفرق المشاركة في نهائيات كأس العالم من أبرز الوعود الانتخابية له.