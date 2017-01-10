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الصين تحظر تطبيق بوكيمون لأسباب أمنية

10/1/2017

الصين تحظر بوكيمون غو لأسباب أمنية

أصبح من المستبعد أن يستخدم تطبيق "بوكيمون غو" على الهواتف الذكية الذي أنتجته شركة نينتندو أو أي العاب مماثلة في الصين في أي وقت قريب بعد أن قالت هيئة الرقابة الحكومية إنها لن ترخص استخدامها لحين تقييم المخاطر الأمنية المحتملة.

ورغم أن التطبيق غير متوفر بعد في الصين أكبر سوق في العالم للهواتف الذكية وألعاب الانترنت إلا أن اللعبة التي تعتمد على تحديد الموقع والتي طورتها شركة نيانتيك ومقرها الولايات المتحدة اجتاحت العالم لدى صدورها العام الماضي.

وتقوم فكرة اللعبة على أن يسير اللاعبون في أحياء حقيقية لاصطياد شخصيات افتراضية كرتونية تظهر على شاشات هواتفهم المحمولة.

لكن ألقي اللوم على بوكيمون غو في حوادث طرق بعضها كان مميتا بسبب تشتت انتباه اللاعبين كما أن مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات بسبب استخدام خاصية تحديد المواقع أثارت جدلا كذلك.

وفالت هيئة صناعية إن الإدارة الحكومية للصحف والمطبوعات والإذاعة والسينما والتلفزيون وهي هيئة الرقابة الصينية تنسق مع إدارات حكومية أخرى لتقيم مخاطر اللعبة مدفوعة "بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية فيما يتعلق بالأمن القومي وسلامة أرواح وممتلكات السكان."

ولم يرد ممثلون عن شركة نيانتيك على طلب للتعليق في رسالة بالبريد الإلكتروني خارج أوقات العمل الرسمية.

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