البث الحي
منوعات

اتهام دبلوماسي سوداني بالتحرش بامرأة في مترو أنفاق نيويورك

10/1/2017

مترو نيويورك

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه تم إلقاء القبض على دبلوماسي سوداني في مدينة نيويورك ووجهت له تهمة الاحتكاك جنسيا بامرأة في إحدى عربات مترو الأنفاق ولكن هذه الاتهامات أُسقطت وأُفرج عنه بسبب حصانته الدبلوماسية.

وقالت أرلين مونيز المتحدثة باسم إدارة شرطة نيويورك عبر الهاتف إن الدبلوماسي كان يركب قطارا من محطة غراند سنترال تيرمنال بعد ظهر الاثنين عندما اقترب من امرأة عمرها 38 عاما من الخلف واحتك بها جنسيا.

وقالت الشرطة إن المرأة أبلغت الشرطة عنه ووُجهت له تهمة التحرش الجنسي وملامسة جسد امرأة رغما عنها ولكن هاتين التهمتين أسقطتا فيما بعد ولن يواجه محاكمة.

ولم يتسن الاتصال بشكل فوري بممثلي بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة حيث يُدرج اسمه كملحق مالي للتعليق.

وقالت شرطة نيويورك إنها أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية بتلك الواقعة.

وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان "إننا على اتصال بإدارة شرطة نيويورك ومكتب رئيس البلدية حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات الملائمة وفقا لما هو ضروري لمعالجة هذا الأمر".

ويفرض مبدأ الحصانة الدبلوماسية بشكل عام قيودا على المحاكمات الجنائية والدعاوى القضائية المدنية ضد السفراء وموظفيهم كما يتم استخدام هذا المبدأ لإسقاط اتهامات تتراوح بين التعدي على العاملين في المنازل ومخالفات توقف السيارات. ووجد إحصاء في 2011 أن مدينة نيويورك لها نحو 17 مليون دولار في شكل تذاكر مخالفات توقف سيارات صدرت ضد دبلوماسيين.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ