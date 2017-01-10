اتهام دبلوماسي سوداني بالتحرش بامرأة في مترو أنفاق نيويورك

مترو نيويورك

قالت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه تم إلقاء القبض على دبلوماسي سوداني في مدينة نيويورك ووجهت له تهمة الاحتكاك جنسيا بامرأة في إحدى عربات مترو الأنفاق ولكن هذه الاتهامات أُسقطت وأُفرج عنه بسبب حصانته الدبلوماسية.

وقالت أرلين مونيز المتحدثة باسم إدارة شرطة نيويورك عبر الهاتف إن الدبلوماسي كان يركب قطارا من محطة غراند سنترال تيرمنال بعد ظهر الاثنين عندما اقترب من امرأة عمرها 38 عاما من الخلف واحتك بها جنسيا.

وقالت الشرطة إن المرأة أبلغت الشرطة عنه ووُجهت له تهمة التحرش الجنسي وملامسة جسد امرأة رغما عنها ولكن هاتين التهمتين أسقطتا فيما بعد ولن يواجه محاكمة.

ولم يتسن الاتصال بشكل فوري بممثلي بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة حيث يُدرج اسمه كملحق مالي للتعليق.

وقالت شرطة نيويورك إنها أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية بتلك الواقعة.

وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان "إننا على اتصال بإدارة شرطة نيويورك ومكتب رئيس البلدية حتى نتمكن من اتخاذ الخطوات الملائمة وفقا لما هو ضروري لمعالجة هذا الأمر".

ويفرض مبدأ الحصانة الدبلوماسية بشكل عام قيودا على المحاكمات الجنائية والدعاوى القضائية المدنية ضد السفراء وموظفيهم كما يتم استخدام هذا المبدأ لإسقاط اتهامات تتراوح بين التعدي على العاملين في المنازل ومخالفات توقف السيارات. ووجد إحصاء في 2011 أن مدينة نيويورك لها نحو 17 مليون دولار في شكل تذاكر مخالفات توقف سيارات صدرت ضد دبلوماسيين.