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إصابة سفير الإمارات لدى أفغانستان في انفجار بقندهار

10/1/2017

صورة لزيارة الكعبي من حساب السفارة الإماراتية في أفغانستان على تويتر

قالت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء في بيان إن سفيرها لدى أفغانستان أصيب في هجوم بقنبلة على دار للضيافة في مدينة قندهار  .

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تتابع ما قالت إنه "اعتداء إرهابي آثم" على دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه إصابة سفير الإمارات لدى أفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي  وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته".

وقال مسؤول أفغاني إن أحد عشر شخصا قتلوا في انفجار بدار ضيافة حاكم إقليم قندهار بجنوبي أفغانستان الثلاثاء خلال اجتماع بين سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم الإقليم وعدد من المسؤولين الأمنيين الإقليميين، ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

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