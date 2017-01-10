ألمانيا تفكر في شن هجمات إلكترونية للتصدي لمحاولات القرصنة

قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية هانز جورج ماسن إنه ينبغي على ألمانيا أن تكون قادرة على التصدي لمحاولات اختراق شبكاتها على الإنترنت بأن تشن هجمات إلكترونية خاصة بها.

وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعتبر أنه من الضروري ألا ننخرط في الدفاع وحسب .. يتعين أيضا أن نكون في وضع الهجوم بحيث يتوقف الخصم عن شن المزيد من الهجمات".

وتأتي تصريحات ماسن متسقة مع تصريحات وزير الداخلية توماس دي ميزير الذي اقترح مؤخرا اتخاذ إجراءات اتحادية أكثر قوة من بينها شن هجمات مضادة في حالة التعرض لهجمات إلكترونية.