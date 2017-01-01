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مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم مسلح على سجن بالبحرين

1/1/2017

شعار وزارة الداخلية البحرينية

قالت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأحد إن مسلحين هاجموا سجنا في البحرين اليوم الأحد وهربوا سجناء وقتلوا شرطيا.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها على تويتر: "عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في ’جو‘؛ وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية".

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن "هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية.. الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

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