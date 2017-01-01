مصر.. أحكام عسكرية ضد 193 من رافضي الانقلاب العسكري

قال محام إن محكمة عسكرية مصرية عاقبت اليوم الأحد 193 متهما بالسجن فترات مختلفة في قضية وقعت أحداثها خلال عام 2013 بمحافظة المنيا بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة.

وقال المحامي خالد الكومي إن المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط عاقبت 42 متهما في القضية التي عرفت إعلاميا باقتحام متحف ملوي بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم بينما عوقب اثنان بالسجن خمس سنوات لكل منهما وعوقب متهم بالسجن ثلاث سنوات.

وأضاف أن 148 متهما عوقبوا بالسجن المؤبد غيابيا، وبرأت المحكمة عشرة متهمين.

وقال الكومي إن المحكوم عليهما بالسجن خمس سنوات هما القياديان بجماعة الإخوان بالمنيا عبد الإله حافظ ونبيل جميل.

وقتل مئات من معارضي الانقلاب العسكري في فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس آب 2013.

وتلا ذلك بعض أحداث العنف الذي استمر لأسابيع في أنحاء مختلفة من البلاد سقط خلاله عشرات آخرون من القتلى غالبيتهم من رافضي الانقلاب.

وفضت قوات الشرطة الاعتصامين بمعاونة الجيش بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة المحظورة حاليا.

وكان الجيش قد أعلن عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 127 متهما بالسجن بفترات مختلفة أمس السبت في ثلاث قضايا احتجاج شابها العنف بعد عزل مرسي وفض الاعتصامين.

ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المحكوم عليه من العفو عن جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك خلال قضاء الجزء الأكبر منها.