شاهد: يحيى حوى يودع 2016 برسالة صمود لسوريا

استضافت الجزيرة مباشر مساء السبت المنشد السوري يحيى حوى الذي اشتهرت أغانيه بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.

ووجه حوى رسالة إلى سوريا يدعوها فيها إلى الصمود بعد المجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري وأدت إلى مقتل وتهجير ملايين السوريين.

وأنشد حوى خلال اللقاء أشهر أغانيه وتحدث عن رحيل أسرته عن سوريا بعد مقتل والده في أحداث حماة الأولى عام 1982.

وتحدث حوى عن كواليس تأليف وتلحين أغنية ياسمين الشام قائلا: " بعد خروج الأطفال في درعا للكتابة على الجدران مطالبين برحيل النظام اتصلت بالشعراء حتى حصلت على أغنية ياسمين الشام وقمنا بتلحينها وتوزيعها خلال أيام معدودة حتى خرجت إلى النور".

وقال حوى إنه شارك في الثورة السورية من خلال زياراته للداخل السوري بالمساهمة في بعض المظاهرات المناهضة للنظام.

وأصدر حوى حتى العام 2013 ما يزيد عن 150 أغنية وأنشودة ونال في العام 2009 جائزة مهرجان القاهرة الدولي عن فيديو كليب "يا ذا الجلال"، وأطلق عليه لقب "المتفائل" و "فنان الثورة السورية".