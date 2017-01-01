شاهد: مقتل 23 شخصا في حريق قارب ليلة رأس السنة بإندونيسيا

قتل 23 شخصا في إندونيسيا وأصيب العشرات في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بعدما التهمت النيران قاربا كان يحمل نحو 250 سائحا كانوا متوجهين للاحتفال بالعام الجديد في عدد من الجزر شمال العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حسبما قالت السلطات.

وقال فيري بوديهارسو، المتحدث باسم شرطة جزيرة توساند، التي كان القارب متوجها إليها إن العشرات أصيبوا في الحريق.

وقال هيندرا سوديمان، رئيس وكالة البحث والإنقاذ في جاكرتا، إن 248 شخصا كانوا على متن القارب، وإن السلطات أنقذت أكثر من 200 شخص، نُقل منهم 32 شخصا للعلاج بالمستشفيات.

وقال بوديهارسو إن النار اشتعلت في القارب "زهرو إكسبريس" بعد وقت قصير من مغادرته ميناء موارا أنجك شمال جاكرتا بعد منتصف الليل، بسبب ماس كهربائي بمولد للكهرباء على القارب.

ومن الشائع وقوع حوادث القوارب في إندونيسيا، التي تتكون من أرخبيل يضم آلاف الجزر، حيث كثيرا ما تكون القوارب محملة بأكثر من حمولتها، بينما يكون عدد سترات النجاة أقل بكثير من عدد الركاب.