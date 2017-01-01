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شاهد: فوز ساحق لتوتنهام على واتفورد بأربعة أهداف

1/1/2017

تقدم توتنهام هوتسبير إلى المركز الثالث بعد أن سجل هاري كين هدفين في مباراته الـ 100 في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ليقود الفريق اللندني لاكتساح واتفورد 4-1.

وهز كين الشباك في الدقيقتين 27 و33 بعد تمريرتين من كيران تريبيير وسجل أيضا ديلي آلي هدفين بواقع هدف في كل شوط حيث عوقب واتفورد على الأداء الدفاعي المتواضع.

ورفع الفوز الرابع على التوالي رصيد توتنهام إلى 39 نقطة من 19 مباراة في المركز الثالث متقدما على مانشستر سيتي وأرسنال.

وللمرة الثانية على التوالي يحرز توتنهام أربعة أهداف خارج ملعبه ليحافظ على مكانه بين الفرق التي تطارد تشيلسي المنفرد بالصدارة والذي يحل ضيفا باستاد وايت هارت لين يوم الأربعاء.

ووسط أمطار غزيرة في اليوم الأول من العام الجديد أمطر توتنهام المرمى بالتسديدات قبل أن يفتتح كين التسجيل.

وسدد داني روز بعيدا عن المرمى وأبعد الحارس هوريليو غوميز بأطراف أصابعه محاولة كريستيان إريكسن بينما سدد آلي كرة هائلة في العارضة.

وبعد ثوان من فرصة آلي، مرر تريبيير بذكاء إلى كين الذي تصرف بشكل رائع ووضع الكرة داخل شباك غوميز.

وبعد ست دقائق أخرى لعب تريبيير – الذي شارك بدلا من كايل ووكر الموقوف – تمريرة عرضية حولها كين إلى شباك غوميز وسط غفوة من دفاع واتفورد.

ورفع مهاجم انجلترا رصيده إلى 59 هدفا في 100 مباراة في الدوري وعشرة في أخر 11 مباراة.

وواصل واتفورد التسبب في مشاكل لنفسه وأبعد يونس قابول مدافع توتنهام السابق الكرة بشكل سيء لتصل إلى آلي ليسجل بسهولة.

وأضاف آلي هدفه الثاني بعد خطأ من سيباستيان برودل قبل أن يخرج هو وكين حيث يركز المدرب ماوريتسيو بوكيتينو على مواجهة تشيلسي الذي يبتعد بعشر نقاط عن توتنهام وست عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وسجل قابول هدف واتفورد الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع من مدى قريب بعد أن تصدى هوغو لوريس حارس توتنهام لمحاولته الأولى.

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