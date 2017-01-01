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شاهد: غرق سيارة أمام أصحابها في طريقهم للاحتفال برأس السنة

1/1/2017

أصيب مجموعة من السياح كانوا في طريقهم للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، حين غرقت سيارتهم (4WD) أمام أعينهم كانت تعتلي عبارة بالقرب من جزيرة فريزر شمال مدينة بريسبان الأسترالية.

وبحسب موقع ABC الأمريكي، وصحيفة ديلي ميل البريطانية، تفاجأ أصحاب السيارة بتراجعها من على العبارة نحو الخلف لتنزلق في المياه وتتركهم في حالة صدمة حتى دخل بعضهم في نوبة بكاء حيث خسروا السيارة ومعها أوراقهم الرسمية وجوازات السفر والهواتف النقالة والبطاقات المصرفية وغيرها من الأشياء الثمينة.

وقالت كاترينا لورانس -من بريسبان- إنها كانت تقف على البارجة مع عائلتها حين كانت سيارتهم متوقفة بجانب واحد ثم بدأت بالانزلاق وخلال 30 ثانية كانت قد غرقت، وكان التحرك بطيئاً من قبل المسؤولين لوقف ذلك.

وقال المتحدث باسم عبارات جزيرة فريزر، مانتا راي، إنه جاري التحقيق في الحادث، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات، إلا أنه يعتقد أن السيارة ذات الدفع الرباعي تقبع الآن في الأسفل على عمق 60 متراً.

 

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