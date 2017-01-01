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شاهد: عشرات القتلى في هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول

1/1/2017

أطلق مسلح النار داخل ملهى ليلي في اسطنبول أثناء الاحتفال بالعام الجديد الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد على 69  آخرين في هجوم وصفه والي اسطنبول بأنه عمل إرهابي.

وأطلق المهاجم النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل. ويقع الملهى الليلي على ساحل خليج البوسفور في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية من حيث عدد السكان.

وقال واصب شاهين والي اسطنبول للصحفيين في موقع الهجوم "إرهابي بسلاح بعيد المدى… نفذ هذا الهجوم بوحشية وهمجية بإطلاق النار على الأبرياء الذي يحتفلون فحسب بالعام الجديد."

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن حوالي 500 إلى 600 شخص كانوا داخل الملهى الليلي فيما يبدو عندما وقع الهجوم في حوالي الساعة 1:15 صباحا (22:15 بتوقيت غرينتش). وقفز بعض المحتفلين في المياه هربا من إطلاق النار وقامت الشرطة بإنقاذهم.

وانتشرت عشرات سيارات الإسعاف وعربات الشرطة خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي الذي يقع تحت أحد ثلاثة جسور تعبر مضيق البوسفور ويضم عددا من الملاهي الليلية والمطاعم والمعارض الفنية.

وملهى رينا أحد الملاهي الليلية المعروفة في إسطنبول ويرتاده السياح والسكان المحليون.

وشهدت تركيا هجمات وتفجيرات متكررة ألقي فيها باللوم على "تنظيم الدولة" وكذلك على المسلحين الأكراد في الأشهر الأخيرة.

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