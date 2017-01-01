شاهد: طيار مخمور يحاول قيادة طائرة على متنها 154 راكبًا

رصدت كاميرات المراقبة في مطار جواندا الدولي في مدينة سورابايا الإندونيسية، لقطات صادمة لطيار أثناء عبوره بوابة التفتيش وهو مخمور، وفقاً لصحف جاكرتا بوست، وذا صن البريطانية، ويو إس إيه توداي.

وأظهرت الكاميرات الطيار الثمل تيكاد بورنا (32 عاماً) وهو يترنح أمام 3 من عمال الأمن أثناء فحصه وعبوره من بوابة التفتيش وهو غير متماسك للوصول إلى طائرته ومن ثم قمرة القيادة.

وأثار المشهد مخاوف تتعلق بالسلامة ما دفع العديد من ركاب رحلة "ايرباص A320" للنزول من الطائرة خوفاً من عدم توازن الطيار وارتباكه في القيادة وهو تحت تأثير الكحول، أو ربما تحت تأثير المخدرات.

من جهتها استبدلت شركة الطيران Citilink قائد رحلتها المتجهة من مطار غواندا الدولي في سورابايا –ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا- إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي في العاصمة جاكرتا، بطيار آخر، وفق ما أعلن المدير التنفيذي للشركة ألبرت برهان.

وأحالت شركة الطيران بورنا للتحقيق بسبب محاولته قيادة الطائرة وعلى متنها 154 راكبًا، وهو في حالة سكر، كما تم إخضاعه للفحص الطبي مرتين في سورابايا وفي جاكرتا.

ومع أن نتائج الفحص الطبي لم تظهر بعد إلا أن الطيار كان يبدو عليه أنه غير قادر بدنياً على قيادة الطائرة ما دفع الشركة لاتخاذ القرار في اللحظة الأخيرة ليحل محله طيار آخر.