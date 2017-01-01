البث الحي
منوعات

شاهد: تسليم رفات ركاب طائرة مصر للطيران المنكوبة لذويهم

1/1/2017

بدأ عدد من أقارب ركاب طائرة مصر للطيران التي سقطت في البحر المتوسط في مايو/أيار الماضي في تسلم رفات أقاربهم الذين قضوا في حادث سقوط الطائرة.

وكانت شركة مصر للطيران قد قامت أمس السبت بتسليم رفات طاقم الطائرة لذويهم، بينما بدأت اليوم الأحد بتسليم رفات الركاب من المصريين والأجانب إلى أقارب الضحايا.

وكانت الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 320، تقل 66 من الركاب والطاقم على متن الرحلة رقم (إم إس804) عندما تحطمت فوق البحر المتوسط في 19 مايو/أيار الماضي؛ ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

ومن بين من لقوا حتفهم في الحادث 40 مصريا و15 فرنسيا.

وقال محققون مصريون في وقت سابق من هذا الشهر إن بقايا متفجرات عثر عليها على أشلاء القتلى، لكن محققين فرنسيين قالوا إنه من غير الممكن في تلك المرحلة استخلاص استنتاجات عن سبب تحطم الطائرة.

المزيد من منوعات

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الاكتشافات الأثرية في مصر بين الجدية وعروض التمثيل!

الوزيري مع الفنان محمد هنيدي في برنامج "رامز جلال"

انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)