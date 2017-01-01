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شاهد: الرئيس التونسي يلمح إلى تورط إسرائيل في اغتيال الزواري

1/1/2017

ألمح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسيإلى تورط إسرائيل في اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري الذي أطلق مسلحون النار عليه الشهر الماضي في مدينة صفاقس شرق البلاد.

وقال السبسي في خطاب للتونسيين مساء أمس السبت بمناسبة بدء العام الجديد إن "مؤشرات تفيد بأن ثمة أياد خارجية متورطة" في اغتيال الزواري الذي وصفه بـ"المواطن الصالح".

وأضاف السبسي: "ثمة شبهة أنه يمكن الكيان الإسرائيلي عنده دخل" بالعملية، مؤكدا أن التحقيقات بشأن اغتيال الزواري جارية "على قدم وساق" لدى وزارة الداخلية والأمن.

وأشار السبسي إلى أن إسرائيل لها تاريخ من العدوان على تونس، مذكّرا بقيام إسرائيل بقصف منطقة حمام الشط والقيادة الفلسطينية في تونس في أكتوبر/تشرين الأول عام 1985.

واغتيل الزواري نهاية الأسبوع الماضي على يد مسلحين أجانب أمام منزله بمدينة صفاقس شرق البلاد.

وأعلنت حركة حماس الفلسطينية انتماء الزواري لجناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، وقالت إن الزواري شارك في تطوير برنامجها الخاص بالطائرات بدون طيار، والتي أطلق عليها اسم "أبابيل".

المصدر : الجزيرة مباشر
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