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شاهد: أول حديث بين زوجين تخاصما لمدة 20 عاما

1/1/2017

في حادثة نادرة أو ربما تكون الأولى من نوعها تخاصم زوجان يابانيان يعيشان في مسكن واحد لمدة عشرين عاما كاملة ولم يتحدثا خلالها معا على الإطلاق.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية أول حديث بين الزوجين منذ عشرين عاما حين تحرك ابنهما يوشيكي 18 عاما وتحدث إلى أحد البرامج التليفزيونية المعنية بالمشاكل الزوجية والذي استطاع حل المشكلة بالفعل.

واستمر أوتو كاتياما والذي يعيش مع زوجته وأبنائه في نارا جنوب اليابان، استمر في عدم الحديث إلى زوجته لعقدين من الزمان ، وكان يكتفي بالإشارة برأسه بالموافقة أو الرفض على أسئلتها.

وقال كاتياما في أول حديث لزوجته إن خصامه لها هذه الفترة كان بدافع الغيرة عليها على حد وصفه.

 

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