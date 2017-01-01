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النيابة العامة المصرية تحقق مع قاض بارز في قضية فساد

1/1/2017

المستشار وائل شلبي – وسائل إعلام مصرية

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية ستفتح اليوم الأحد تحقيقا مع قاض بارز في قضية فساد بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.

وألقي القبض على المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس الليلة الماضية بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بالمجلس أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية.

وقالت الصحف المحلية إن محققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (8 ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رشى تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس.

ولم تذكر المصادر شيئا عن طبيعة صلة شلبي بالقضية.

وقال مجلس الدولة في بيان مساء أمس السبت إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.

وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس وممثل لوزارة المالية وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون."

وأضاف "يؤكد مجلس الدولة على أنه لا تستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه."

كان المجلس قد قال في بيان بشأن اللبان صدر يوم الأربعاء إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وإنه ليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس.

وأضاف "يوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة."

ونادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر.

وتقول منظمات محلية وأجنبية إن الفساد منتشر في مصر لكن الحكومة تقول إنها تحقق في أي وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة.

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