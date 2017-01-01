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الشرطة الألمانية تفحص المئات من شمال أفريقيا في كولونيا

1/1/2017

تشديد الإجراءات الأمنية خلال احتفال رأس السنة في كولونيا بألمانيا

قالت الشرطة الألمانية إنها فحصت المئات من شمال أفريقيا في ليلة رأس السنة الجديدة في محطة رئيسية للسكك الحديدية في مدينة كولونيا بغرب البلاد حيث تعرضت مئات النساء للاعتداء الجنسي والسرقة خلال احتفالات العام الماضي.

كانت هجمات العام الماضي في كولونيا أثارت انتقادات لقرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السماح لما يربو على مليون طالب لجوء بدخول ألمانيا في عامي 2015 و2016.

وقالت الشرطة حينها إن الهجمات نفذها أشخاص عرب ومن شمال أفريقيا فيما يبدو.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "تم فحص المئات من شمال أفريقيا في محطة رئيسية للسكك الحديدية" وعرضت الشرطة صورة لمجموعة كبيرة من الرجال ينتظرون خلف حواجز.

ووضعت الشرطة كاميرات جديدة لمراقبة ميدان المحطة في كولونيا في ليلة رأس السنة الجديدة.

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