إسرائيل ترفض تسليم جثامين محتجزة لـشهداء حماس وتقرر دفنها

قال مسؤول إسرائيلي اليوم إن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم إعادة جثامين لأفراد من حركة حماس استشهدوا خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية.

وكشف أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تغريدة على "توتير": "بحث المجلس الوزاري المصغر تحديد سياسة دائمة للتعامل مع جثامين عناصر حماس الذين قتلوا أثناء قيامهم بتنفيذ عمليات (وقرر)أن الجثامين لن تعاد بل تدفن".

وتشير إحصائيات فلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز لديها جثامين تسعة فلسطينيين استشهدوا خلال المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2015.

ولم يتضح من البيانات كم من هذه الجثامين هم أعضاء في حركة حماس علما أن إسرائيل أعادت خلال الأشهر الماضية عشرات الجثامين لفلسطينيين استشهدوا في المواجهات الأخيرة بعد احتجازها لفترات مختلفة.

وأوضح جندلمان أن القرار الإسرائيلي جاء في إطار بحث "السبل الكفيلة باستعادة المواطنين وجثتي الجنديين المحتجزين في قطاع غزة".

وتقول حماس أن لديها أربعة أسرى من الجيش الإسرائيلي دون إعطاء أية تفاصيل عنهم سواء كانوا قتلى أم أحياء.

ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أمس فيديو يظهر فيه أجسام عدد من الأشخاص يرتدون الزي العسكري دون إظهار وجوههم وكتب على الفيديو "ثلاث سنوات ارون في سجن حماس" في إشارة إلى شاؤول أرون أحد الأسرى.

ووصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني في بيان له قرار الحكومة الإسرائيلية بأنه "تعبير عن حالة إفلاس سياسي".

وأضاف "ما تحاول فعله (الحكومة الإسرائيلية) هو استرضاء للشارع الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم: "قرار الاحتلال بعدم تسليم جثامين شهداء الحركة سلوك همجي تمارسه عصابات خارجة عن القانون ولن يكسر إرادة شعبنا ولا خيار سوى الاستجابة لمطالب المقاومة".