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أردوغان يتعهد بمحاربة الإرهاب حتى النهاية

1/1/2017

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا ستحارب كل أشكال هجمات الجماعات "الإرهابية" وداعميها حتى النهاية وذلك بعدما قتل مسلح 39  شخصا بالرصاص في ملهى ليلي بمدينة إسطنبول الليلة الماضية.

وأضاف أردوغان في بيان مكتوب "سنحارب حتى النهاية ليس فقط الهجمات المسلحة للجماعات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها بل هجماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا."

وتابع "يحاولون خلق الفوضى والنيل من عزيمة شعبنا وزعزعة استقرار بلادنا بهجمات مقيتة تستهدف المدنيين… سنحافظ على هدوئنا كأمة ونقف معا بقوة ولن ندع مجالا لمثل هذه الألاعيب القذرة."

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