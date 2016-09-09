البث الحي
منوعات

مسلمة حامل تتعرض للضرب في إسبانيا لارتدائها النقاب

9/9/2016

مسلمة ترتدي النقاب – أرشيف

تعرضت مسلمة حامل ترتدي النقاب لاعتداء بالضرب في مدينة برشلونة الإسبانية في اعتداء تعتقد السلطات أنه جريمة كراهية، حسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

وقال المحققون إن المرأة كانت تسير في منطقة "المدينة القديمة" وسط برشلونة مع زوجها وأطفالها مساء يوم الاثنين الماضي عندما اقترب منهم رجلان وبدأا بتوجيه الشتائم لهم بسبب ارتداء السيدة المسلمة للنقاب.

عندئذ اقترب الزوج منهما وتحدث إليهما كي يتوقفا عن السب فقاما بدفعه بينما ركل أحدهما السيدة في بطنها بقدمه، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة.

وأوضحت المتحدثة أن المارة تجمعوا عندما رأوا الاعتداء وقاموا بحماية السيدة وزوجها وطفليهما حتى جاءت الشرطة.

وقالت صحيفة ذي إندبندنت إن مسعفين حضروا لفحص السيدة ونقلت إلى المستشفى حيث تبين عدم وجود إصابة دائمة للطفل أو للجنين.

وأضافت الصحيفة أن المعتدين تم اعتقالهما ويجري التحقيق معهما بتهم ارتكاب جريمة كراهية وتمييز والتسبب في ضرر بدني للسيدة.

وقال المحققون إن المتهمين لهما روابط بجماعات اليمين المتطرف ومثيري الشغب في ملاعب كرة القدم.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)