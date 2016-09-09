مسلمة حامل تتعرض للضرب في إسبانيا لارتدائها النقاب

مسلمة ترتدي النقاب – أرشيف

تعرضت مسلمة حامل ترتدي النقاب لاعتداء بالضرب في مدينة برشلونة الإسبانية في اعتداء تعتقد السلطات أنه جريمة كراهية، حسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.

وقال المحققون إن المرأة كانت تسير في منطقة "المدينة القديمة" وسط برشلونة مع زوجها وأطفالها مساء يوم الاثنين الماضي عندما اقترب منهم رجلان وبدأا بتوجيه الشتائم لهم بسبب ارتداء السيدة المسلمة للنقاب.

عندئذ اقترب الزوج منهما وتحدث إليهما كي يتوقفا عن السب فقاما بدفعه بينما ركل أحدهما السيدة في بطنها بقدمه، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة.

وأوضحت المتحدثة أن المارة تجمعوا عندما رأوا الاعتداء وقاموا بحماية السيدة وزوجها وطفليهما حتى جاءت الشرطة.

وقالت صحيفة ذي إندبندنت إن مسعفين حضروا لفحص السيدة ونقلت إلى المستشفى حيث تبين عدم وجود إصابة دائمة للطفل أو للجنين.

وأضافت الصحيفة أن المعتدين تم اعتقالهما ويجري التحقيق معهما بتهم ارتكاب جريمة كراهية وتمييز والتسبب في ضرر بدني للسيدة.

وقال المحققون إن المتهمين لهما روابط بجماعات اليمين المتطرف ومثيري الشغب في ملاعب كرة القدم.