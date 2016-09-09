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فيديو- ناشر مصري: السيسي بيموتنا كلنا وكل يوم يعمل لنا مصيبة

9/9/2016

هاجم الناشر محمد هاشم – صاحب دار ميريت للنشر –  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن فرضت الشرطة المصرية حراسة على ندوة الأديب علاء الأسواني التي تقام شهريا بالدار.

وقال هاشم، خلال افتتاح الندوة، إن هذه هي المرة الأولي التي ترسل فيها وزارة الداخلية المصرية مندوبين لها لحضور الندوة مبديًا دهشته لحضور عناصر الشرطة ندوة أدبية.

وأضاف: "هذه هي المرة الأولي منذ عام 1982 التي ترسل فيها الشرطة مندوبين عنها إلى دار ميريت لمراقبة ندوة أدبية".

ووجه هاشم انتقاده إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومشاريعه التي وصفها بـ"الفنكوش"، وخصوصا قناة السويس الجديدة. التي اعتبرها استنزافا لموارد المصريين. كما قال: "السيسي بيموتنا كلنا مش جاي بس يموت الإرهاب".

وأضاف: "نعاني من كوارث تتمثل في نقص المياه والطعام وانهيار الاقتصاد وقيمة الجنيه المصري بسبب سياسات السيسي الفاشلة".

وتابع: "السيسي كل يوم يعمل لنا مصيبة".

وأضاف، لم يكتف السيسي بذلك بل يقوم بحبس النشطاء وكل صاحب رأي مخالف، في الوقت الذي تترك فيه الفرصة لأمثال الإعلامي احمد موسى.

وأكد هاشم أن العدو الرئيسي لمصر هي إسرائيل وأن أي محاولة للتطبيع معها مرفوضة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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