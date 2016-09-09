شاهد: هندية مشوهة بالحمض الكاوي تشارك في عروض أزياء بنيويورك

شاركت شابة هندية فقدت إحدى عينيها وتعرضت لتشوهات كبيرة في الوجه إثر هجوم بالحمض الكاوي عليها، في عرض أزياء في نيويورك.

وسارت رشما قريشي (19 عاماً) بعدما سيطرت على توترها بشكل محترف على منصة العرض في فستان سكري اللون طويل مطبع بزهور من تصميم الهندي ارشانا كوشهار في اليوم الأول من أسبوع نيويورك للموضة.

وقد دعتها شركة "إف تي إل مودا" التي تشرف على تنظيم عروض أزياء عدة في إطار أسبوع الموضة في نيويورك إلى المشاركة في هذه المناسبة.

وتحاول "إف تي إل مودا" تجاوز معايير الجمال المفروضة في أوساط الموضة وسبق لها أن شاركت العام الماضي في عرض أزياء المراهقة الاسترالية مادلين ستوارت التي تعاني من متلازمة داون.

وكانت قريشي تعرضت لهجوم عنيف في عام 2014 من قبل صهرها ورجال آخرين رشوا وجهها بالحمض الكاوي في إطار "جريمة شرف" في الهند. وقد أصيبت بتشوهات وفقدت إحدى عينيها.

وباتت قريشي وجه حملة تدعو إلى وضع حد لبيع الحمض الكاوي من دون ضوابط في الهند، وتظهر في أشرطة فيديو عبر يوتيوب حيث توفر نصائح حول الجمال.

وتفيد جمعية "أسيد سيرفايفرز تراست إنترناشونال" التي تساعد ضحايا الهجمات بالحمض الكاوي، بأن ما يتراوح بين 500 إلى ألف اعتداء من هذا النوع يسجل في الهند سنوياً.

وتسجل اعتداءات كهذه أيضاً في جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط.

ونادراً ما تؤدي هذه الحوادث إلى الوفاة، إلا أنها تخلف لدى الضحايا ندوباً جسدية ونفسية عميقة. وغالبية الضحايا هم من النساء والأطفال.