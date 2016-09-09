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شاهد: ناتالي بطلة "القبة السماوية" تتألق في مهرجان البندقية

8/9/2016

جلبت الممثلات ناتالي بورتمان و يلي روز ديب لمسة من سحر هوليوود في مهرجان البندقية السينمائي وهم يسيرون على السجادة الحمراء لحضور العرض العالمي من الفيلم الجديد "القبة السماوية".

ووقفت بورتمان، في ثوب أبيض للمصورين على السجادة الحمراء.

قالت الممثلة الأمريكية إن العلاقات بين النساء لا تزال غامضة بالنسبة للرجال لتضم صوتها إلى دعوات تطالب صناعة السينما بإفساح المجال أمام المرأة للعمل في الإخراج.

وأدلت بورتمان بهذه التصريحات خلال تقديمها فيلم (بلانتاريوم) الدرامي في مهرجان البندقية السينمائي الذي تشترك فيه مع الممثلة ليلي روز ديب في تصوير أختين تعملان في تحضير الأرواح أواخر الثلاثينات. والفيلم الذي يشارك خارج المسابقة الرسمية من إخراج ريبيكا زلوتوفسكي.

وأضافت في مؤتمر صحفي قبيل العرض الافتتاحي للفيلم "من الجنون أنه في 25 عاما من العمل في الأفلام تكون هذه هي أول مرة أشارك في فيلم تخرجه امرأة".

وقالت إنه لا توجد اختلافات جوهرية بين المخرجين الرجال والنساء لكن الفرص بالنسبة للمرأة – على الأقل في الولايات المتحدة-  قليلة جدا.

وأضافت أن ذلك يؤثر بدوره في طريقة سرد القصص في ظل إبداء اهتمام قليل بالعلاقات بين النساء وهي "محورية في حياة أي امرأة لكن بالطبع غير مرئية في تخيل أي رجل لحياة المرأة".

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