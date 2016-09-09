شاهد: كيف يتم إجراء تجارب نووية تحت الأرض؟

أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية، وصفها التلفزيون الحكومي بـ"الناجحة".

فيما اعتبرت جارتها سيول أن هذه التجربة "استفزازا".

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن هذه التجربة النووية هي "الأقوى حتى اليوم" لكوريا الشمالية مقارنة مع كل سابقاتها.

وقالت الوكالة الكورية الجنوبية "يونهاب" نقلا عن مسؤول في الوزارة أن سيول تعتبر أن "قوة الانفجار تعادل حوالى 10 كيلوطن.

وأضافت الوكالة: "إنه أقوى انفجار يقوم به الشمال حتى اليوم".

وكانت الوكالة نقلت عن مصدر في الحكومة قوله: إن سيول "ترجح بقوة" أن تكون كوريا الشمالية أجرت تجربتها النووية الخامسة.

وتزامن الإعلان الكوري الجنوبي مع رصد زلزال بقوة 5,3 درجات قرب موقع بيونغيي-ري الكوري الشمالي للتجارب النووية، بحسب المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي.

وتعتبر هذه التجربة النووية هي الخامسة التي تجريها كوريا الشمالية، وكانت آخرها في كانون الثاني/يناير.