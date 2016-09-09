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شاهد: عشرات يعلقون بعربات "تلفريك" في سماء فرنسا

9/9/2016
أمضى عشرات الأشخاص الليل عالقين في عربات تلفريك على ارتفاع أكثر من 3 آلاف متر في جبال الألب الفرنسية بعد أن تسببت الرياح القوية في حدوث عطل ميكانيكي.

وذكرت تقارير إخبارية أن حوالي  110 أشخاص علقوا ليلة الخميس/الجمعة في مركبات "تلفريك" على  ارتفاع أكثر من 3 آلاف متر متر في "مون بلان" بفرنسا.       

وتقع قمة "مون بلان" في جبال الألب على الحدود الفرنسية-الإيطالية، ويبلغ ارتفاعها 4810 مترا.       

وأكدت الشرطة في بلدة شاموني الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مروحيات أجرت عملية إنقاذ الأشخاص العالقين وجرى نقلهم إلى الوادي.

وبدأت عمليات الإنقاذ في ساعة متأخرة من ليل الخميس. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الحادث وقع بسبب التواء الاسلاك التي يسير بواسطتها "التلفريك".

 

 

 

 

 

 

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