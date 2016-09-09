شاهد: انتشال قط من أسفل الأنقاض بعد أسبوعين من زلزال إيطاليا

انتشلت طواقم الإنقاذ قطا من بين أنقاض أحد المنازل بمدينة أماتريتشه بوسط إيطاليا، بعد أكثر من أسبوعين من تعرض المنطقة لزلزال أواخر الشهر الماضي.

ويبدو أن القط، الذي قال السكان إن اسمه بيترو، قد علق أسفل الأنقاض منذ ضرب الزلزال المنطقة في 24 أغسطس/آب، وقد نقلته طواقم الإسعاف إلى عيادة بيطرية بمدينة ريتي المجاورة.

وقالت طواقم الإنقاذ إن القط مازال بحالة جيدة، لكنه كان يعاني من إصابة في فكه بالإضافة إلى إصابته بالجفاف، بسبب مرور أكثر من أسبوعين على احتجازه أسفل الأنقاض.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب وسط إيطاليا وأدى إلى تدمير ثلاث بلدات، وأسفر عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة المئات وتشريد نحو أربعة آلاف آخرين.

وعثرت طواقم الإنقاذ على العديد من الحيوانات الأليفة أسفل الأنقاض عقب الزلزال، بينما قالت جمعيات حماية الحيوان إنها ساعدت نحو 950 حيوانا عقب الزلزال.