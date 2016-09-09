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شاهد: الأمريكيون يحيون ذكرى هجمات 11 سبتمبر

9/9/2016

وضع نواب الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين خلافاتهم جانبا وشاركوا جميعا في وقفة لتكريم ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، بينما بدأت بورصة وول ستريت يومها بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الهجمات.

وخرج أعضاء مجلس النواب الأمريكي خارج مبنى الكونغرس وشاركوا في وقفة على سلالم المبنى قبل يومين من الذكرى الخامسة عشرة للهجمات التي سقط فيها ما يقرب من 3 آلاف شخص.

وتصدر النواب المشاركين في الوقفة رئيس المجلس بول ريان (جمهوري) وزعيمة الأغلبية الديمقراطية نانسي بيلوسي.

وأنهى النواب وقفتهم بدقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا، قبل أن تعزف فرقة موسيقية أغنية "فليبارك الرب أمريكا" بمشاركة أعضاء الكونغرس.

بدورها وفي غضون هذا ابتدأت بورصة وول ستريت يومها بالوقوف لمدة دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هجمات سبتمبر/أيلول 2001 قبل أن تبدأ التداول.

ورفعت داخل بورصة وول ستريت لافتة كتب عليها "11/9 – غدا معا".

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