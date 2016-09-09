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شاهد: أغلى ماسة غير مصقولة في العالم

9/9/2016

كشف الملياردير اللبناني فواز غروسي، مالك متجر المجوهرات السويسري الشهير دي غريسوغونو، اليوم (الجمعة) عن أغلى ماسة غير مصقولة في العالم، والتي تبلغ قيمتها 68 مليون دولار.

ويصل وزن الماسة 813 قيراطا، وقد أطلقت عليها متاجر دي غريسوغونو اسم "Constellation" أي "كوكبة".

وقال غروسي لدى كشفه النقاب عن الماسة في معرض بالعاصمة الفرنسية باريس إنه شعر بالانبهار عندما رأى هذه الماسة للمرة الأولى.

وأضاف غروسي أن الماسة "تتمتع بلون من أنقى الألوان على الإطلاق، وإنه من الممكن أن ينتج منها واحدة من أفضل الماسات التي تم تصنيعها في التاريخ".

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