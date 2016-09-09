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تحقيق: انتحار مجند مسلم بالبحرية الأمريكية بعد معاملة سيئة

9/9/2016

جندي مشاة البحرية الأمريكية رحيل صديقي

قال مسؤولون أمس (الخميس) إن تحقيقا لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في انتحار مجند في ساوث كارولينا كشف النقاب عن تعرضه لمعاملة سيئة من المدربين العسكريين في قضية قد تؤدي إلى إجراء محاكمة عسكرية أو توقيع عقوبات تأديبية على 20 من المدربين.

وكشف التحقيق في وفاة المجند المسلم "رحيل صديقي" في مارس/ آذار عن تعرض مجندين آخرين لمعاملة سيئة. وطبقا لما ذكرته تقارير إعلامية فإن صديقي كان يبلغ من العمر 20 عاما.

وقال سلاح مشاة البحرية الأمريكية في بيان اليوم (الخميس) إن التحقيق الذي أجراه في وفاة صديقي أدى إلى إعفاء عدد من القادة والمستشارين من مهامهم ووقف عدد من المدربين العسكريين.

ولم يذكر البيان كيف أن المعاملة السيئة المزعومة للمجندين ربما ساهمت في انتحار صديقي أو عدد العسكريين الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية.

وكان صديقي وهو ابن لمهاجرين باكستانيين قد قفز من فوق جدار ليسقط من ارتفاع ثلاثة طوابق في معسكر التدريب، ولفظ أنفاسه الأخيرة لاحقا في مركز طبي، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن تقرير طبي.

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