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معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.4% خلال أغسطس

8/9/2016

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في شهر أغسطس/آب بنسبة 2% ليبلغ 194  نقطة وتسعة أعشار النقطة مقابل 191  نقطة وعشر النقطة في شهر يوليو/تموز.

وأعلن الجهاز في بيان صدر اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي بنحو 16.4% مقارنة بشهر أغسطس/آب من عام 2015، وهي الزيادة التي تحدث للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون أول 2008.

وذكر الجهاز في بيانه أن معدل التضخم ارتفع في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2016 ليبلغ نحو 12.4% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يوليو/تموز، وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 20.1% مقارنة بشهر أغسطس/آب 2015.

وبين الإحصاء أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في أغسطس/آب بنحو 1.9% مقارنة بشهر يوليو/تموز السابق عليه ليسجل 190 نقطة وعشر النقطة مقابل 186  نقطة ونصف النقطة في يوليو، كما ارتفع على أساس سنوي بنحو 15.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وفى الريف ارتفع معدل التضخم الشهري في أغسطس/آب بنحو 2% ليبلغ 200  نقطة و6 أعشار النقطة مقارنة بـ 196 نقطة و6 أعشار النقطة في الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليرتفع بنحو 17.5% مقارنة بشهر أغسطس/آب من عام 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر
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