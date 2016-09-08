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لاريبوبليكا: جسم ريجيني استخدم كلوحة لممارسة الرعب

8/9/2016

لاريبوبليكا: جسم ريجيني استخدم كلوحة لممارسة الرعب

كشفت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية عن تفاصيل جديدة حول التعذيب الذي تعرض له الباحث الإيطالي المقتول في مصر، جوليو ريجيني، قُبيل العثور على جثته.

وقالت الصحيفة إن جسم ريجيني اُستخدم كلوحة لممارسة الرعب, وعُثر على عشرات العلامات لجروح بآلات حادة وحروق على كامل جسده.

وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر لا يتعلق قطعا بحادث بل بتعذيب وحشي على أيدي العديد من الجلادين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسرة ريجيني تأمل أن يتغيّر شيء ما اليوم بعد الاجتماع الذي سيُعقد في روما بين الجانبين الإيطالي والمصري، خاصة وأن المحادثات الأولى التي أجراها المحققون المصريون في روما كانت فاشلة بكل المقاييس.

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