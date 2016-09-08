كندا تعتزم استقبال دفعة جديدة من السوريين

رئيس الوزراء الكندي خلال استقباله سوريين العام الماضي ـ أرشيف

تعتزم كندا استقبال دفعة جديدة من اللاجئين السوريين قوامها 6 آلاف لاجئ، بداية من أغسطس/آب الجاري وحتى نهاية 2016، إضافة إلى 25 ألف استضافتهم خلال الأشهر الماضية.

وقال وزير الهجرة والجنسية الكندي، جون ماكالوم، في بيان، الأربعاء، إن بلاده بدأت الاستعداد لاستقبال الدفعة الجديدة، مشيرا إلى الدعم والتشجيع الذي قدمته منظمات المجتمع المدني المحلية المعنية، بهذا الخصوص.

وأوضح أن "عددا من العائلات السورية، باتت الآن مستعدة بالفعل للقدوم إلى كندا"، لافتًا إلى أن أولى تلك العائلات من المنتظر أن تصل بعد الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

واستقبلت كندا حوالي 25 ألف لاجئ سوري، خلال الفترة الممتدة من الأشهر الأخيرة لعام 2015، وحتى مارس/ إبريل 2016.