البث الحي
منوعات

كندا تعتزم استقبال دفعة جديدة من السوريين

8/9/2016

رئيس الوزراء الكندي خلال استقباله سوريين العام الماضي ـ أرشيف

تعتزم كندا استقبال دفعة جديدة من اللاجئين السوريين قوامها 6 آلاف لاجئ، بداية من أغسطس/آب الجاري وحتى نهاية 2016، إضافة إلى 25 ألف استضافتهم خلال الأشهر الماضية.

وقال وزير الهجرة والجنسية الكندي، جون ماكالوم، في بيان، الأربعاء، إن بلاده بدأت الاستعداد لاستقبال الدفعة الجديدة، مشيرا إلى الدعم والتشجيع الذي قدمته منظمات المجتمع المدني المحلية المعنية، بهذا الخصوص.

وأوضح أن "عددا من العائلات السورية، باتت الآن مستعدة بالفعل للقدوم إلى كندا"، لافتًا إلى أن أولى تلك العائلات من المنتظر أن تصل بعد الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

واستقبلت كندا حوالي 25 ألف لاجئ سوري، خلال الفترة الممتدة من الأشهر الأخيرة لعام 2015، وحتى مارس/ إبريل 2016.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الساعات القادمة تكشف مصير محادثات كوشنر لحل الأزمة الخليجية

كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)