شاهد: نشطاء يسخرون من مقارنة زوجة الأسد بين المتفوق والمتميز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وهي تفرق بين الطالب المتفوق والطالب المتميز.

وبثت وكالة الأنباء السورية المقابلة مع أسماء الأسد على موقعها على الإنترنت والتي تم تسجيلها في جامعة دمشق أثناء تخريج طلاب من البرامج الأكاديمية لهيئة التميز والإبداع.

وأوضحت أسماء الاسد أن الطالب المتفوق هو مواطن فاعل منتج مجتهد حريص على علمه ومعرفته وعلى تحصيل المعرفة؛ ولكن الطالب المتميز هو كل ذلك إضافة إلى أنه أكثر قدرة على تطوير الوطن والإبداع والابتكار وعلى إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها مجتمعه، وبالتالي هو مطور للمجتمع ولوطنه وليس فقط فاعلا إيجابيا فيه على حد تعريفها.

وعلق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين من قولها إذ قال جمعة زمزم إن أسماء متأثرة بزوجها بشار الأسد، ولذلك هي تفرق بين التميز والتفوق.

أما يامن فكتب تعليقا على الفيديو قائلا: هذه نظرية جديدة تضاهي نظريات النمر الوردي، ولا يوجد مرة تسأل أحدا من النظام ويعطيك الجواب.

وعلقت نور حمرا "فلسفة فارغة، أي معنى بفكروها ثقافة يعني؟ ولا بس إنو الواحد يحكي كلمات تقيلة و ما يكون عرفان شو عميحكي هيي"

وكتب رامي العلي: "جوزك كمان متميز بالقتل، وعنده امتيار بفنون بامتياز بفنون .. الكلام الفاضي"