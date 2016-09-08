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شاهد: مصنع صوف في مصر يستعد لعيد الأضحى

8/9/2016

الفترة التي تسبق عيد الأضحى تعد فترة انشغال كبير للعاملين في مصنع سعيد الخلان للصوف في الدقهلية بمصر. يضطرون للعمل فترات إضافية لإنجاز العمل الكثير الذي يتوفر لهم في هذه الأيام.

والسبب في كثرة عملهم في هذه الأيام هو الزيادة الكبيرة في كمية الصوف الذي يُجز من الغنم في الأسابيع التي تسبق يوم النحر.

ومع اقتراب يوم عيد الأضحى يستقبل مصنع سعيد الخلان صوف مئات من رؤوس الأغنام من أنحاء القطر المصري.

وتأسس هذا المصنع منذ نحو أربعة عقود. وهو واحد من مصانع قليلة لا تزال تصنع خيوط الصوف والقطن.

ويأمل الخلان في أن يمد نشاطه لتلك الدول التي تحتاج بشدة لتلك المنتجات.

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