شاهد: مرسيدس تشارك في إنتاج روبوت لتوصيل الطلبات للمنازل

أعلنت شركة ستارشيب المتخصصة في تصنيع روبوت التوصيل عن شراكة مع شركة مرسيدس بنز لتطوير نوع من الروبوتات بهدف توصيل الأغراض للعملاء.

وتقول الشركة إنها تسعى إلى توسيع قاعدة عملها بحيث تستطيع تسليم كل شيء، بدءا من أغراض البقالة وانتهاء بالمعدات، ولمسافات طويلة وبشكل أكثر كفاءة.

وأسفرت الشراكة بين الجانبين عن تطوير ما أطلق عليه اسم "روبوفانز"، وهو اسم مشتق من كلمتي روبوت و"فان" (Van) أي شاحنة صغيرة.

وفي هذه الشراكة الجديدة تقوم شاحنات صغيرة بالتوجه لمنطقة معينة محملة بعدد من روبوتات التوصيل التي تبدأ رحلتها في توصيل طلبات العملاء، لتعود من جديد إلى الشاحنة ويجري إعادة تحميلها بطلبات جديدة لتوصيلها لعملاء جدد في نفس المنطقة.