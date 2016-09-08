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شاهد: مرسيدس تشارك في إنتاج روبوت لتوصيل الطلبات للمنازل

8/9/2016

أعلنت شركة ستارشيب المتخصصة في تصنيع روبوت التوصيل عن شراكة مع شركة مرسيدس بنز لتطوير نوع من الروبوتات بهدف توصيل الأغراض للعملاء.

وتقول الشركة إنها تسعى إلى توسيع قاعدة عملها بحيث تستطيع تسليم كل شيء، بدءا من أغراض البقالة وانتهاء بالمعدات، ولمسافات طويلة وبشكل أكثر كفاءة.

وأسفرت الشراكة بين الجانبين عن تطوير ما أطلق عليه اسم "روبوفانز"، وهو اسم مشتق من كلمتي روبوت و"فان" (Van) أي شاحنة صغيرة.

وفي هذه الشراكة الجديدة تقوم شاحنات صغيرة بالتوجه لمنطقة معينة محملة بعدد من روبوتات التوصيل التي تبدأ رحلتها في توصيل طلبات العملاء، لتعود من جديد إلى الشاحنة ويجري إعادة تحميلها بطلبات جديدة لتوصيلها لعملاء جدد في نفس المنطقة.

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