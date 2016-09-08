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شاهد: عرض فستان نادر لمارلين مونرو في مزاد

7/9/2016

قالت دار مزادات جوليانز اليوم الأربعاء إن الفستان الضيق الذي ارتدته مارلين مونرو في حفل حضره الرئيس الأمريكي الراحل جون كنيدي عام 1962 سيعرض للبيع في مزاد في نوفمبر تشرين الثاني.

صمم جين لويس الرداء الذي ظهرت به مونرو في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك.

ويشتهر أداء مونرو لأغنية "هابي بيرثداي تو يو" في حفل جمع تبرعات للحزب الديمقراطي يوم 19 مايو أيار قبل عشرة أيام من موعد عيد ميلاد الرئيس بأنه واحد من آخر مرات ظهورها العلني قبل وفاتها.

وتوفيت مونرو من جرعة مخدرات زائدة بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وقالت جوليانز للمزادات في بيان إنها ستعرض الفستان للبيع في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني في لوس انجليس.

وقال دارين جوليان رئيس ومدير دار جوليانز إن المصرفي الراحل مارتن زفايج اشترى الفستان عام 1999 في مزاد لدار كريستيز مقابل 1.26 مليون دولار. وقال إنه يتوقع أن يباع الفستان بمليوني دولار على الأقل.

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