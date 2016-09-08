شاهد: إنقاذ قطة بعد 15 يوما من تحت أنقاض زلزال إيطاليا

أنقذت قوات الدفاع المدني الإيطالية قطة من تحت أنقاض منزل انهار في الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسبوعين.

القطة وجدت عالقة تحت أنقاض المنزل وتم إنقاذها بعد 15 يوما من الزلزال والمفاجأة أنها في حالة صحية جيدة وتم نقلها إلى مستشفى بيطري لإجراء فحوصات.

وأنقذت سلطات الدفاع المدني مئات الحيوانات من بين أنقاض مبان انهارت بسبب الزلزال.

وضرب زلزال عنيف وسط إيطاليا، ليلة 23 – 24 أغسطس/آب، بقوة أكثر من 6.0 درجات على مقياس ريختر، وشمل 3 محافظات، هي لاتسيو وأومبريا وماركي. وأعقب الزلزال سلسلة من الهزات الارتدادية في العديد من المدن الإيطالية، بما في ذلك روما وفلورنسا وبولونيا، وأودى بحياة نحو 300 شخص.