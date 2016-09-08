شاهد: إسرائيل تبني جدارا تحت الأرض لمنع تسلل المقاومة

ذكرت مصادر دفاعية وسياسية إسرائيلية أن إسرائيل بدأت إنشاء جدار تحت الأرض مع قطاع غزة يستهدف إغلاق الأنفاق عبر الحدود التي بناها النشطاء الفلسطينيون.

ومنذ استهدافها في حرب عام 2014 من جانب مستخدمي الأنفاق من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على غزة كثفت إسرائيل العمل على تطوير التكنولوجيا لرصد عمليات المرور السرية.

ولدى إسرائيل حاليا سياج على طول الحدود.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن مهندسين عسكريين كشفوا النقاب عن 32 نفقا خلال الحرب ودمروها واكتشف الجيش منذ ذلك الحين نفقين آخرين.

وذكر مصدر سياسي إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة خصصت بالفعل نحو 600 مليون شيقل (160 مليون دولار) لبناء قطاع من الجدار الخرساني.

وقال المصدر إن الجدار سيبلغ طوله في آخر الأمر نحو 65 كيلومترا.

ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على الأمر.