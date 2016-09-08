شاهد: أول ساعة بواجهة رقمية عربية ماركة " تاج هوير"

أطلقت شركة تاج هوير السويسرية للساعات الفاخرة ساعة خاصة بواجهة رقمية عربية من تصميم فنان الغرافيتي اللبناني يزن حلواني.

يأتي إصدار هذه الساعة الجديدة في إطار إصدار تاج هوير ساعات رقمية خاصة بأوجه لتصميمات شخصيات بارزة عالميا ونجوم رياضيين.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين يزينون أوجه إصدارات لساعات أخرى نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو والموسيقي الشهير ديفيد جيتا ونجم كرة القدم الأمريكية توم برادي.

ويحمل تصميم حلواني عبارة (الوقت لا ينتظر) التي يقول إنه اختارها كرسالة للزبائن المحتملين لتحدي التقاليد والروتين.

وقالت شركة تاج هوير إن إطلاق هذه الساعة جاء بمناسبة عيد الأضحى.

وأضافت الشركة أن اختيار الفنان العربي المصمم لم يأت من قبيل المصادفة.

وستباع هذه الساعة في أنحاء العالم العربي وفي الأسواق الأخرى أيضا.

وتُباع الساعة في دبي بنحو 1500 دولار.