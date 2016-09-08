شاهد: أمريكية أطلقت الرصاص على زميلتها وتنتحر

ذكرت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أن شخصا واحدا على الأقل قتل في إطلاق نار اليوم الخميس في مدرسة عليا بمدينة ألباين في غرب تكساس بينما أشارت تقارير أولية إلى أن طالبة أطلقت الرصاص على زميلتها في الحمام ثم قتلت نفسها على ما يبدو.

ونقلت المحطة عن روني دونسون قائد شرطة مقاطعة بريوستر قوله إن الطالبة الأخرى ما زالت على قيد الحياة.

وأبلغ دونسون أنه يوجد "حادث إطلاق رصاص نشط" في مدرسة ألباين العليا لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتقع ألباين التي يقطنها نحو ستة آلاف نسمة على بعد 200 ميل إلى الجنوب الشرقي من إيل باسو على الحدود مع المكسيك.