البث الحي
منوعات

شاهد: أمريكية أطلقت الرصاص على زميلتها وتنتحر

8/9/2016

ذكرت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أن شخصا واحدا على الأقل قتل في إطلاق نار اليوم الخميس في مدرسة عليا بمدينة ألباين في غرب تكساس بينما أشارت تقارير أولية إلى أن طالبة أطلقت الرصاص على زميلتها في الحمام ثم قتلت نفسها على ما يبدو.

ونقلت المحطة عن روني دونسون قائد شرطة مقاطعة بريوستر قوله إن الطالبة الأخرى ما زالت على قيد الحياة.

وأبلغ دونسون أنه يوجد "حادث إطلاق رصاص نشط" في مدرسة ألباين العليا لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتقع ألباين التي يقطنها نحو ستة آلاف نسمة على بعد 200 ميل إلى الجنوب الشرقي من إيل باسو على الحدود مع المكسيك.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

الساعات القادمة تكشف مصير محادثات كوشنر لحل الأزمة الخليجية

كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)